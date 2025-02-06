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Adıyaman'da Deprem Konutları İçin Türkiye'nin En Büyük Şantiyesi Kuruldu

Adıyaman'da Deprem Konutları İçin Türkiye'nin En Büyük Şantiyesi Kuruldu
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'ın İndere bölgesinde kalıcı konutlar inşa etmek için başlatılan çalışmalar, depremin 2. yıl dönümünde dronla görüntülendi. Toplam 14.484 konut için kurulan şantiyede yaklaşık 10.000 işçi çalışıyor.

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de kalıcı deprem konutları yapmak için başlatılan çalışmaların son durumu, depremin 2'nci yıldönümünde dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'da güvenli ve modern konutlar inşa etmek için hızlı bir refleks gösterildi. İndere (Zey) bölgesinde dağlık alanda 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapıldı. Zemini tamamen kayalık olan İndere'ye kepçe ilk darbeyi 25 Mart 2023 tarihinde vurdu.

Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede binalar hızla yükseldi

Depremin hemen ardından Mart ayında ilk kepçe ve kırıcıların çalışmaya başladığı 5 milyon metrekarelik alana İndere bölgesinde Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu. Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede, binalar hızla yükseldi.

Çalışmanın nereden nereye geldiği dron kamerasında

Toplam 14 bin 484 konutun yapımı için başlatılan çalışmanın, depremin 2'nci yıl dönümünde geldiği nokta ve yapılan işin büyüklüğü gözler önüne serildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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