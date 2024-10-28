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Adıyaman'da Cumhuriyet Panayırı Düzenlendi

Adıyaman'da Cumhuriyet Panayırı Düzenlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen Cumhuriyet Panayırı'nda çocuklar ve aileler çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Üç gün sürecek etkinlikler çerçevesinde söyleşiler, VR deneyim alanları, atölyeler ve çocuk tiyatroları gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında deprem bölgesi Adıyaman'da çocuklar ve ailelere yönelik Cumhuriyet Panayırı düzenlendi. Üç gün sürecek program boyunca söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri, atölye, workshoplar ve çocuk tiyatroları gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeleri bir yandan yeni yuvalarına kavuştururken bir yandan da bayramlarda yanlarında oluyor. Bakanlık tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve ailelere yönelik Adıyaman ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan özel etkinlik alanlarında Cumhuriyet Panayırı düzenlendi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Panayırında çocuklar doyasıya eğlenirken aileler ise çocukların bu eğlencesine ortak oluyor. Çeşitli ikramlar ve hediyelerin de verildiği panayıra katılan çocuklar ve aileleri bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini ve oldukça güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Oldukça eğlendiklerini söyleyen çocuklardan Selvi Erdil, "Çok güzel burası çok güzel ilgileniyorlar. Etkinlikler çok güzel, boyalar çok güzel. Ablalar da çok güzel ilgileniyor. Taş boyadım, balon yaptım, çanta boyadım, böyle güzel etkinlikler yaptım" dedi.

Velilerden Buse Özkan ise konuşmasında, "Adıyaman'da böyle etkinliklerin olması sayılarının artması çocuklar için aktivite çeşitliliğinin olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Eğitim Yerel Yaşam Çocuk

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