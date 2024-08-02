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Adıyaman'da Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Adıyaman'da Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Yenipınar Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında Filistin'in haklı davası ve tüm Müslümanlar için dua edildi.

Adıyaman'da Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da cami ve mescitlerde de Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Yenipınar Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında Filistin'in haklı davası ve tüm Müslümanlar için dua edildi.

Cenaze namazı sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, "İsmail Haneyi'nin şehit olması sebebiyle, Siyonistler tarafından şehit edilmesi sebebiyle bugün Türkiye'nin camilerimizde gıyabi cenaze namazı kıldık. Bu bizim geleneğimizde vardır. Efendimiz (Aleyhissalatü Vesselam) gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Bu cenaze namazıyla biz Müslümanlar olarak aslında bir manada safımızı belli etmiş olduk. Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de verilen mücadeleye dualarımızla destek olduk" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Filistin Adıyaman Cami Yerel Haberler

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