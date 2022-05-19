Adıyaman'da çöp kovaları düzenli olarak temizleniyor - Haberler

Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve hastalık tehdidine sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için şehir merkezindeki çöp kovaları ve diğer atık kovalarını rutin olarak temizliyor.

Şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak etkenleri ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bunun için çöp konteynırları, çöp kovaları ve diğer atık kovalarında da rutin bakım yapıyor. Özel ilaçlama yöntemiyle temizlenen kovaları dezenfekte eden ekipler, bu şekilde il merkezinde oluşabilecek zararlı böcek ve bakterilerin önüne de geçiyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri, düzenli olarak çöp konteynerleri ve diğer atık kovalarında dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini, hem haşerelerle mücadele edildiğini ve hem de hastalık tehdidini minimuma indirdiklerini belirtti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel