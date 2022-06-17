Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi Adıyaman'da, sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmiyor. Adıyaman'da, sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmiyor. Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da sıcaklıklara dayanamayan gençler, Demokrasi Parkı içerisinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Kirli su içerisinde yüzen çocukların yüzdüğü süs havuzunda elektrik kabloları da bulunuyor. Vatandaşlar süs havuzunda yüzen çocukları polise ihbar etti. Demokrasi Parkı'na gelen polis ekipleri, suda bulunan çocukları çıkararak bir daha girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Adıyaman Yerel Haberler

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