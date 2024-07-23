Adıyaman'da Çocuklar Elektrik Kablolarıyla Oynuyor

Adıyaman'da yaşı küçük çocuklar açıkta bırakılan elektrik kablolarıyla oynayarak canlarını tehlikeye atıyor.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1241 Sokak içerisinde kaldırım kenarında açıkta bırakılan elektrik kabloları yaşı küçük çocukların dikkatini çekiyor. Elektrik kablolarıyla oyun oynayan ve aynı zamanda buralara kurulması planlanan elektrik panolarının (BOX) sabitleme vidalarını da söken çocuklar adeta canlarını hiçe sayıyor. Çocukları uyaran ve aynı zamanda sürekli çocukları uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili olarak önlem alınmasını istedi. - ADIYAMAN