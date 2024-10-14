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Adıyaman'da Çiftçilere Üç Ürün İmkanı

Adıyaman'da Çiftçilere Üç Ürün İmkanı
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Adıyaman Sulama Birliği, çiftçilerin yılda üç ürün alabilmesi için tarla kiralayıp bilgilendirme yapıyor. Uygulama, ildeki tarım verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, Adıyaman'da çiftçilerin yılda üç ürün alabilmesi için tarla kiralayıp çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Çiftçilerin daha iyi ürünler alabilmesi tarla kiralayıp ürün diktiklerini ve dikilen ürünler üzerinden çiftçilere bilgi verdiklerini dile getiren Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, bilgi için çiftçileri beklediklerini söyledi.

Kiralanan tarlalarda dikilen ürünleri yerinde inceleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, oldukça güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi. Burada bilgiler alan Başkan Kablan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, "Adıyaman'ın verimli topraklarında ürün çeşitliliğini arttırarak çiftçilerimizin yılda 3 ürün alma imkanının olduğunu göstermek amacıyla Çamgazi kıyısında kiraladığımız tarlada ekimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri yerinde görmeye ve detaylı bilgilendirme için çiftçilerimizi birliğimize bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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