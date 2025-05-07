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Adıyaman'da Çiçekler Renk Cümbüşü Oluşturdu

Adıyaman'da Çiçekler Renk Cümbüşü Oluşturdu
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Adıyaman'daki ekili alanlarda açan çiçekler, renk cümbüşüyle doğanın eşsiz güzelliğini sergiliyor. Gelincikler, sarı ve pembe çiçekler yeşil alanları renklendiriyor.

Adıyaman'daki ekili alanlarda çiçeklerin açmasıyla renk cümbüşü ortaya çıktı.

Adıyaman'da ekili alanlar çiçeklerin açmasıyla renklendi. Yeşilin hakim olduğu alanlarda açan rengarenk çiçeklerle renk cümbüşü ortaya çıktı. Yağışların zaman zaman devam ettiği kentte, güneşin de çıkmasıyla birlikte doğanın eşsiz güzelliği tüm renkleriyle kendini gösterdi. Gelincikler kırmızı rengiyle yeşilin hakim olduğu ekili alanları kızıla boyarken, sarı ve pembe çiçekler de rengarenk bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Rengarenk bir örtüyle kaplanan ekili alanlar, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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