Adıyaman'da Çarpan Araç Trafoyu Parçaladı, Vatandaşlar Tepkili
Adıyaman'da bir aracın çarpması sonucu devrilen elektrik trafosu yol kenarında tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, haftadır müdahale edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.
Adıyaman'da, bir aracın çarpması sonucu parçalanan elektrik trafosu yol kenarında tehlike saçıyor.
Adıyaman merkez meslek lisesi kavşağı yakınlarında bulunan bir elektrik trafosu iddialara göre bir aracın çarpması sonucu parçalanarak yol kenarına devrildi. Parçalanan trafonun tehlike arz etmesi üzerine durum ilgili yerlere bildirildi. Yaklaşık 1 haftadır trafoya herhangi bir müdahalenin yapılmadığını söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel