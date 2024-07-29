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Adıyaman'da Caddeye Akan Lağım Suyu Tepkilere Neden Oluyor

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Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi'nde patlayan lağım borusundan cadde ve sokaklara akan pis su, vatandaşların şikayetlerine neden oluyor. Vatandaşlar, uzun süredir çözüm bulunmadığını ve pis kokulara maruz kaldıklarını belirtiyor.

Adıyaman'da, caddeye akan lağım suyu tepkilere neden oluyor.

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi 402 Sokak içerisinde patlayan lağım borusundan cadde ve sokaklara akan pis su kokuya neden oluyor. Uzun bir süredir lağım suyunun caddeye aktığını belirten vatandaşlar yaptıkları bütün müracaatlara rağmen her hangi bir çözümün bulunmadığını ve durumdan oldukça şikayetçi olduklarını vurguladı. Vatandaşlar, pis kokulara maruz kaldıklarını ve caddede kokuda geçilmediğini vurgulayarak ilgililerden durumla ilgili yardım istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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