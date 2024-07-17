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Adıyaman'da Büyük Boyutta Etçil Çekirge Görüldü

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Adıyaman merkezinde Türmüz tepe mevkiinde vatandaşlar tarafından görülen büyük boyutta bir etçil çekirge, cep telefonlarıyla da görüntülendi. Çekirge, yaklaşık 15 santimetre büyüklüğüyle dikkat çekti.

Adıyaman'da görülen etçil çekirge büyüklüğü ile dikkat çekti.

Adıyaman merkez Türmüz tepe mevkiinde gezinen vatandaşlar, etçil çekirge ile karşılaştı. Büyüklüğüyle dikkat çeken çekirge, cep telefonlarıyla da görüntülendi. Yaklaşık 15 santim büyüklüğünde alan dev çekirge, vatandaşları şaşırttı.

Görüntülenen çekirge daha sonra vatandaşlar tarafından serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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