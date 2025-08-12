Adıyaman'da Bulunan Çeyrek Altın Polise Teslim Edildi

Adıyaman'da yürüyüş yapan bir genç, yerde bulduğu çeyrek altını polise teslim ederek sahibinin bulunmasını istedi. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan genç, benzer durumlarda vatandaşların yetkililere başvurması gerektiğine dikkat çekti.

Adıyaman'da bir vatandaş bulduğu altını polise teslim etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yürüyen Abdurrahman Korkmaz isimli genç, yerde bir çeyrek altın buldu. Altını sahibine ulaştırmak isteyen Korkmaz, vakit kaybetmeden hastanede görevli polis ekiplerine giderek durumu bildirdi.

Polis ekiplerine teslim ettiği çeyrek altının sahibinin bulunmasını talep eden Korkmaz, altının gerekli işlemler yapıldıktan sonra gerçek sahibine verilmesini istedi.

Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Korkmaz, vatandaşların benzer durumlarda yetkililere başvurmalarının önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
