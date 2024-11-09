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Adıyaman'da Buğday Ekimi Sezonu Başladı

Adıyaman'da Buğday Ekimi Sezonu Başladı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat üretim alanlarından biri olan Adıyaman'ın Besni Ovası'nda çiftçiler buğday ekimine başladı. Havaların uygun olmasıyla çiftçiler tarlalarını hazırlayıp sertifikalı tohumla ekim yapıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat üretim alanlarından biri olan Adıyaman'ın Besni Ovası'nda buğday ekimi sezonu başladı.

Buğday ekimine başlayan çiftçiler, havaların uygun olduğu bu dönemde tarlalarını hazırlayarak buğday ekimi yapıyor.

Besni ilçesinde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüp ardından mibzerle sertifikalı tohum kullanarak buğday ekerek sezonu başlattı. Çiftçi Mahmut Aydın, buğday ekimi için her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlalarına tohum ekmeye başladıklarını, hava şartlarının güzel gitmesiyle bu yıl iyi bir verim almayı beklediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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