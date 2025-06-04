Adıyaman'da Bir Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da Bir Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu
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Besni ilçesinde bir evin içine giren yılan, ev sahiplerini korkuttu. İtfaiye ekipleri yılanı dikkatlice yakalayıp bölgeden uzaklaştırdı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ciritmeydan Mahallesi Babalar Caddesi'nde bir evin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yılanın saklandığı noktayı tespit edebilmek için evdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Yapılan detaylı arama sonrası yılan bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde yakalanarak çıkarıldı. Yılan daha sonra itfaiye ekiplerince alınarak bölgeden götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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