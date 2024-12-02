Adıyaman'da Beton Mikseri Yolda Çimento Dökerek İlerledi

Adıyaman'da bir beton mikseri yola çimento dökerek ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri karayoluna çimento döktü. Çimento dökerek ilerleyen beton mikserini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Asfalt yolların bu tür araçlar yüzünden kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, denetimlerin yetersiz olduğunu ve bu tür araçlara yönelik denetim yapılmasını istediler. - ADIYAMAN