Adıyaman'da Bebek ve Çocuk Gıdaları Denetlendi

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gıda denetim ekipleri, kent genelinde bebek ve küçük çocuklara yönelik gıda ürünleri satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler kapsamında işletmelerin hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şekilleri ve etiket bilgileri titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ve tüketicilerin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. İşletme sahiplerine ise ilgili mevzuat ve standartlara uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - ADIYAMAN