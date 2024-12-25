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Adıyaman'da Aniden Bastıran Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da Aniden Bastıran Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
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Adıyaman'da gündüz saatlerinde aniden bastıran sis, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde görüş mesafesini etkiledi. Sürücüler zorluk yaşarken, iki saat süren sisin ardından yağış başladı.

Adıyaman'da aniden bastıran sis kenti etkisi altına aldı.

Gündüz saatlerinde Adıyaman'ın kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde aniden bastıran sis görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı kentte dağlar ve il merkezindeki yapılar güçlükle görüldü. Sis nedeniyle güzel manzaralar da oluşurken yaklaşık 2 saat etkili olan sis yerini yağışa bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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