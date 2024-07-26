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Adıyaman'da Akdeniz Meyve Sineği Zararlısı İle İlgili Çiftçilere Bilgilendirme Yapıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Akdeniz meyve sineği zararlısı ile ilgili çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı mühendisler, Tecirli Köyü'nde Trabzon hurmasına büyük kayıplar verdiren zararlı hakkında bilgi vererek, çiftçilere alınması gereken önlemleri anlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Akdeniz meyve sineği zararlısı ile ilgili çiftçilere bilgilendirme yapılıyor.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı mühendisler ilçeye bağlı Tecirli Köyünde Trabzon hurmasına ekonomik büyük kayıplar verdiren zararlı, bu sene kışın ılıman geçmesi sebebiyle pandemi yapması beklendiğinden, çiftçilerin ne tür önlemlerin alması gerektiği anlatıldı. Sorun ve sıkıntıların anlatıldığı toplantıda acil olarak alınması gereken durumlar masaya yatırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Trabzon Gölbaşı Akdeniz Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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