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Adıyaman'da Ağır Tonajlı Araçlara Denetim

Adıyaman'da Ağır Tonajlı Araçlara Denetim
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Gölbaşı ilçesinde, ağır tonajlı hafriyat taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. Aşırı yük taşıyan araçlara para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ağır tonajlı hafriyat taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Kapıdere İl Yolu üzerinde yapılan denetimlerde, karayollarının bozulmasına yol açan ağır tonajlı araçlar kontrol edilerek tartım işlemleri yapıldı. Aşırı yük taşıdığı belirlenen araçlar için idari para cezası uygulanırken, yetkililer bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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