Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın köylerinde yapılması planlanan deprem konutlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman'ın köylerinde yapılması planlanan deprem konutlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Koordinatör Vali Fuat Gürel, Vali Vekili Muhammed Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD yetkilileri ile konutların yapılacağı köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda köylerde yapılacak olan konutların inşa süreciyle ilgili bilgilendirmeler ve fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN