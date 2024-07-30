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Adıyaman'da AFAD Gönüllüsü Gençlere Eğitim Veriliyor

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6 Şubat 2023 depremleri sonrasında AFAD Adıyaman İl Müdürlüğüne gönüllü olarak kayıt yaptıran gençlere yönelik eğitim faaliyetleri başlatıldı. Gençler çeşitli afet durumlarına karşı eğitim alarak hizmet verecek.

Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü olarak kayıt yaptıran gençlere eğitimler veriliyor.

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında AFAD Adıyaman İl Müdürlüğüne gönüllü olarak kayıt yaptıran gençlere yönelik eğitim faaliyetleri başlatıldı. Yaşanabilecek afetlerde AFAD'da bağlı olarak gönüllü çalışmak isteyenlerin tek tek kayıtlara yapıldı. Kayıt işlemlerinin ardından başvuruda bulunan gençler AFAD görevlileri tarafından eğitimden geçildi. Çadır kurma, yangın söndürme, enkaz altında arama kurtarma, kazaya müdahale gibi eğitimler alan gençler, afet durumlarında hizmet verecek. Eğitimlerin ve müracaatların halen devam ettiğini belirten AFAD görevlileri, AFAD Gönüllüsü olmak isteyen bir çok sayıda kişinin olduğunu ve yoğunluk yaşandığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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