Adıyaman'da Açık Bırakılan Gider Çukuru Otomobile Zarar Verdi

Adıyaman'da, bir otomobil açık bırakılan yağmur suyu gider çukuruna girdi.

Adıyaman merkez İndere (Zey) bölgesinde yeni yapılan asfalt yolda ilerleyen bir otomobil, fark edilmeyen ve üzeri açık bırakılan yağmur suyu gider çukuruna düştü. Otomobil lastiğinin çukur içerisine düşmesiyle birlikte otomobilde maddi hasar meydana geldi. Lastiği patlayan ve aynı zamanda aracın alt kısımlarında hasara neden olan çukurdan dolayı sürücü İ.T., duruma tepki gösterdi. Bu tür yollarda çukurların açık bırakılmaması gerektiğini dile getiren İ.T., "Bu benim aracım değil de bir motosiklette olabilirdi. Otomobilim hasar aldı ama bu bir motosiklet olsaydı sürücüsü kesinlikle ya yaralanır yada hayatını kaybederdi. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu. - ADIYAMAN