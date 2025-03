Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ile başlayan programda kadının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapılırken, konuşmaların ardından öğretmenler korosu tarafından günün anlamına uygun şarkılar ve türküler seslendirdi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, devletin koruyucu elinin her koşulda kadınların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, "Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın hayatın her alanına etkin bir şekilde katılması milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla hayatımızı güzelleştiren, başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin saygıdeğer eşleri ve anneleri olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı, etrafına şefkat ve sevgi tohumları eken tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN