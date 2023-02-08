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Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı

Yerel Haberler

Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı ADIYAMAN- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı

ADIYAMAN- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 62 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yönlendirilen ekipler ve Zonguldak'tan arama kurtarmaya katılan Madenciler tarafından Adıyaman merkezde bulunan Bereket Apartmanı'nda Senem ve Songül Göksu isimli iki kardeş 62 saat sonra enkazdan burnu bile kanamadan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kardeş tedavileri için Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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