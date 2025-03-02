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Adıyaman'da 360 Çiftçiye Motorlu Sırt Pülverizatörü ve Budama Makası Dağıtıldı

Adıyaman'da 360 Çiftçiye Motorlu Sırt Pülverizatörü ve Budama Makası Dağıtıldı
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Adıyaman'da bağcılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen bir proje kapsamında 360 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtıldı. Projenin toplam bütçesi 16 milyon lira.

Adıyaman'da, 360 çiftçi ve üreticiye motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da, bağcılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi tarafından finanse edilen "Adıyaman ilinde üretim ve istihdam için bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi" kapsamında 360 çiftçiye ve üreticiye 360 adet motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtımı yapıldı.

Adıyaman'da bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla dağıtımı yapılan motorlu sırt pülverizatörü ve budama makaslarının üreticilere hayırlı olmasını dileyen Adıyaman Valisi Osman Varol, "Hayata geçirilen bu proje ile ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman'da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin modern ekipmanlarla daha verimli çalışmalarının sağlanması hedefleniyor. Projenin toplam bütçesi 16 milyon lira. Bu projeye emek ve katkıda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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