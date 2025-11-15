350 Bin Konutun Anahtarı Adıyaman'da Teslim Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum, 350 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Deprem sonrası devam eden konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da 15 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenle 350 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Adıyaman İndere ve Örenli bölgesinde yapılan deprem konutlarıyla binlerce aile yeni yuvasına kavuşuyor. - ADIYAMAN