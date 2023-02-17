Adıyaman'da 29 bin çadır kuruldu

Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor.

Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor. Kentin çeşitli noktalarında alt yapısı tamamlanan ve uygun olan yerlere çadırlar kuruluyor. Asker ve diğer görevliler tarafından çadırlar kuruluyor. Adıyaman'da yaklaşık 298 bin çadır kurarak 115 bini aşkın vatandaşa barınma alanı oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan ve bir çok yapının yıkıldığı Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

Depremden en çok etkilen depremzede çocuklara ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek veriliyor. Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN