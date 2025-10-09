Adıyaman'da 2025 Yılı Pamuk Hasadı Başladı

Adıyaman'da 2025 yılı pamuk hasadı 47 bin dekarlık alanda yapılıyor.

Adıyaman'da başlayan pamuk hasadından yaklaşık 23 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Hasat çalışmaları, Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyü'nde, bin 800 dekarlık pamuk tarlasında başlatıldı. Hasatlar, modern tarım ekipmanlarıyla ve makineli yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Pamuk üretiminde zararlıların kontrol altına alınması ve verimliliğin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle "Pamuk Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Projesi" yürütüldü.

Proje kapsamında pamuk ekili alanlara feromon tuzakları (funnel ve delta) yerleştirilerek yeşilkurt, dikenlikurt ve pembekurt zararlılarının ergin uçuşları haftalık olarak izlendi. Ekonomik Zarar Eşiği'nin (EZE) üzerinde tespit edilen zararlılara karşı uygun mücadele yöntemleri uygulandı. Ayrıca tütün thripsi, bitki tahta kurusu, kırmızı örümcek ve yaprak biti gibi diğer zararlılara karşı da entegre mücadele tekniklerine uygun kimyasal uygulamalar yapıldı.

Adıyaman'da pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak, verimliliği artırmak ve üreticileri zararlılara karşı bilinçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, önümüzdeki üretim sezonlarında da devam edecek.

Bebek Köyü'nde gerçekleştirilen hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kurum çalışanları ve üreticiler katıldı. - ADIYAMAN