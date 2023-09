Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da, 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği Valilik önünde Atatürk Büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Vali Osman Varol ve kurum amirlerinin yanı sıra şehit aileleri ve gaziler etkinliğe katıldı.

Vali Osman Varol, Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki protokol üyeleri Adıyaman Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, okunun Kuran-ı Kerim ve Müftü Mevlüt Haliloğlu'nun duasının ardından şehitlikten ayrıldı.

Protokol üyeleri daha sonra ise, öğle namazından önce Yenipınar Camii'nde okutulan mevlide katıldı. Vali Osman Varol ve beraberinden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ülkemizin her karış toprağını terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimizde altın sayfalar yazdıran Türk kahramanlarının sönmez meşaleler gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü idrak ediyoruz. Tarihin her dönemde tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istikbalini canı pahasına korumaya ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Mukaddes vatanımız, varlığını milletimize adanmış kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Aziz yurdumuzun her karış toprağında kanlarını akıtmış en zor şartlar altında dahi vatanına, bayrağına sahip çıkmış gazilerimiz fedakarlıklarıyla bizlerin nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu şanlı bir mazi armağan etmiştir. Bu duyguyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, şükranla anıyor hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - ADIYAMAN