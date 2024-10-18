Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da 1700 Yıllık Kadın Kabartmalı Mezar Bulundu

Adıyaman'da 1700 Yıllık Kadın Kabartmalı Mezar Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Roma dönemine ait 1700 yıllık kadın kabartması bulunan bir oda mezarı tespit edildi. Müze müdürlüğü, bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacak.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyü sınırları içerisinde ana kayaya oyulmuş, yerden 4 metre yükseklikte ve üzerinde kadın kabartması bulunan Roma dönemine ait bin 700 yıllık oda mezarı tespit edildi.

Halk arasında 'Kız kapan mevkii' olarak bilinen yerde ana kayaya oyulmuş, üzerinde kadın kabartması bulunan bir mezar odası ihbar üzerine bulundu. Köylüler, Adıyaman Müze Müdürlüğüne kadın kabartmasıyla ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler bölgeye giderek incelemede bulundu. Roma dönemiyle tarihlenen geçmişi bin 700 yıla dayanan kadın kabartmalı oda mezarının yanında çeşitli tarihi yapılarda yer alıyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bir vatandaşımızın yapmış olduğu ihbar sonucunda Yukarı Nasırlı köyüne gelerek incelemeler yaptık. Bu incelemeler sonucunda ise burada yer yer yerleşim alanları ve yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde bir kadın kabartması tespit ettik. Bu kadın kabartmasının hemen altında da bir mezar odası tespit ettik. Bu kadın kabartması hemen alt kısımda bulunan oda mezar içerisine kadının gömüldüğünü anlatıyor. Ayrıca burada yapmış olduğumuz inceleme sonucunda Milattan Sonra 3. Yüzyılla tarihlenen oda mezar olduğunu tespit ettik. Yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait bir kadın mezarı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Gölbaşı Kültür Sanat Emlak Yerel Roma

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi öldü, 25 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Dalaman'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler iki mahalleye yaklaştı

12 saattir süren orman yangını söndürülemiyor

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi
İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Ek mesai ücreti alınacak mı? İzmir su kesintisi sorgulama! 18 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada kan görmek ne anlama gelir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? 6284 SAYILI KANUN MADDELERİ | 6284 sayılı kanun nedir, yürürlükte mi? Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu | Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu nedir? Oğlakla Koç iyi anlaşır mı? 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.