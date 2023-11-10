Adıyaman'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in ebediyete irtihal edilişinin 85. yılı nedeniyle Adıyaman'da ki anma etkinliği saat 09.05'te Valilik önünde gerçekleştirildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Valilik önünde etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin çelenklerinin Atatürk Büstüne bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı.

Tören alanının dışındaki cadde ve sokaklarda, yollarda vatandaşlar Atatürk'ü anmak için saygı duruşunda bulundu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak, çelenk bırakma töreni sona erdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele'nin önderi, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında milletçe özlem, rahmet ve saygıyla anıyoruz.

57 yıllık ömrünü Türk Milleti'nin istiklaline ve istikbaline adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım'ı bir matem olarak görmekten ziyade, Gazi'nin fikirlerini ve eserlerini anlama günü olarak idrak etmek gerekir.

'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız ilham ve asil milletimizden almış olduğumuz güç ile ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için daha çok çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz.

Bu duygularla ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, Gazi Meclisimizin Mebuslarını ve tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN