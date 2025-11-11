Haberler

Adıyaman'da 10 bin 500 fidan toprakla buluştu

Güncelleme:
Adıyaman'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde 10 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Milli Ağaçlandırma Günü - Yeşil Vatan Seferberliği" çerçevesinde Adıyaman merkeze bağlı Ağaçkonak Köyü mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

"Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" mottosuyla düzenlenen programa Adıyaman Valisi Osman Varol, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada her bir fidanın geleceğe nefes, insanlığa umut olacağını belirterek, "Bugün diktiğimiz her fidan, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak" dedi.

Etkinlik kapsamında Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak 8 farklı noktada toplam 10 bin 500 fidan dikildi. Katılımcılar, geleceğe nefes olma bilinciyle fidanları toprakla buluşturdu.

Program, dikilen fidanların büyüyerek gölge, nefes ve umut olması temennisiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
