Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Adıyaman Besni Kaymakamı Geçici Hükümet Konağını Ziyaret Etti

Adıyaman Besni Kaymakamı Geçici Hükümet Konağını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mevcut hükümet konağının yıkımı sürecinde geçici olarak hizmet verecek eski yüksekokul binasında incelemelerde bulundu ve hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, geçici hükümet konağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mevcut hükümet konağının yıkımı ve yeniden inşası sürecinde hizmetlerin aksamaması için geçici olarak taşınması planlanan eski yüksekokul binasında incelemelerde bulunuldu. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, binayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Partal, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, hükümet konağının mevcut alanında yıkılarak, ilçeye büyük katkı sağlayacak meydan projesi kapsamında yeniden inşa edileceğini belirtti.

Bu süreçte hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için eski yüksekokul binasının kullanılmasının planlandığını ifade eden Partal, "Önümüzdeki günlerde mevcut hükümet konağımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Yeni hükümet konağımız, mevcut alan içerisinde yapılacak meydan projesiyle birlikte ilçemize değer katacak. İnşaat sürecinde hizmetlerin burada devam etmesini planlıyoruz. Şu anda bu binada Abidin Tanrıkulu Anadolu Lisemiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak, ikinci dönem itibarıyla okulumuz Sarhan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni binasına taşınacak. Böylelikle hükümet konağının geçici olarak buraya taşınması, eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Köşk kül oldu, diziye ara veriliyor
img

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri

Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.