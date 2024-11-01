Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Besni'de Şok Trafik Uygulaması

Adıyaman Besni'de Şok Trafik Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan şok trafik uygulamasında 40 polis memuru görev aldı. Denetimlerde plakasız ve evrak eksiği bulunan motosikletlere ceza kesildi. Uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şok trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Besni ilçesinin Atatürk Caddesi, Merinos, Paccılar ve Otogar Kavşağı'nda aynı anda yapılan denetimlerde yaklaşık 40 polis memuru görev aldı. Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamaya Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ile şahin ekipleri de destek verdi. Denetimlerde çok sayıda plakasız ve evrak eksiği bulunan motosiklet durdurularak incelendi. Eksiklikleri bulunan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.