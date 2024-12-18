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Adıyaman Besni'de Emniyet İçin Teknolojik Önlemler Alınıyor

Adıyaman Besni'de Emniyet İçin Teknolojik Önlemler Alınıyor
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Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede emniyet ve asayişi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen kamera ve kablosuz aktarım sistemini inceledi. Suçların önlenmesi için alınan önlemleri değerlendiren Partal, teknolojik altyapının önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen kamera ve kablosuz aktarım sistemi odasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette, başta hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti olmak üzere, ilçede suçun önlenmesine yönelik alınan önlemler değerlendirildi. Kaymakam Partal, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan sistemin işleyişi ve sahadaki etkileri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Partal, ilçede genel güvenliğin sağlanması ve suçların önlenmesi için teknolojik altyapının önemine dikkat çekerek, bu tür sistemlerin etkin kullanımının asayiş olaylarını minimize edeceğini ifade etti. Jandarma ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Partal, vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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