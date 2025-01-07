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Adıyaman Besni'de Ağaçlandırma Çalışmaları İncelendi

Adıyaman Besni'de Ağaçlandırma Çalışmaları İncelendi
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Besni Kaymakamı Çağlar Partal, toplam 90 hektarlık alanda 13 bin fidanın toprakla buluşturulacağı ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi. Proje, çevreye ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Merinos A.Ş. arasında yapılan protokol çerçevesinde Gölbaşı'nın Aşağıçöplü Köyü sınırlarında başlatılan ağaçlandırma çalışma alanlarını gezdi.

Toplam 90 hektarlık alanda gerçekleştirilecek projede 13 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Fıstıkçamı, Antep fıstığı, badem ve zeytin ağaçlarının dikileceği bu alan, hem çevreye hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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