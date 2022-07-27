Adıyaman Belediyesinden içme suyu açıklaması

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, evlerde ve iş yerlerinde tüketilen içme suyunun İl sağlık müdürlüğünce düzenli olarak kontrol edildiğini ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre beş farklı kaynaktan getirilen içme suyunun rutin olarak incelendiğini ve yapılan analizler sonucunda oldukça sağlıklı ve temiz olduğunun belirlendiğini açıklayan belediye yetkilileri, halkın su konusunda içlerinin rahat olmasını istedi.

Yetkililer, "Son zamanlarda yurt genelinde artan zehirlenme vakalarından dolayı tedirgin olan halkımızı bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Adıyaman şehir merkezinde içme suyu şebekelerimiz düzenli olarak birimlerimiz ve sağlık il müdürlüğünce kontrol edilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Ancak vatandaşlarımızdan herhangi bir zehirlenmeye karşı bina-site, resmi kuruluşlar ve özellikle de okul içerisinde farklı nitelikte bulunan depo ve tankları rutin olarak temizlemelerini rica ediyoruz. Çünkü, evlerimize kadar sağlıkla ulaşan su, depo yoluyla kullanan ev yada binalarımızda bulunan su depolarının bakımsız ve eski olması halinde çeşitli hastalıkların ve zehirlenmelerin başlıca sebebi olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN