Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okulları başladı - Haberler

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Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okulları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okulları başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan yaz spor okullarının 2022 yılı yaz dönemi başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan yaz spor okullarının 2022 yılı yaz dönemi başladı.

Deneyimli kadrosuyla gençlere ve miniklere faydalı bir yaz geçirmeleri için olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarında bu yıl yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi alanlarında öğrenci kabulü yapılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi dallarında verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 0 (416) 227 02 45 numaralı telefondan detaylı bilgi sahibi olabileceğini dile getirdi.

Yetkililer, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan yaz spor okullarına kayıt yaptıracak olan öğrencileri bu yıl da profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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