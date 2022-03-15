Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

ADIYAMAN (İHA) - Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle turnuvaya katılan ancak ilk 8 takım arasına girerek yarı finale kadar çıkma başarı göstermesine rağmen, finallerde istediği sonuçları alamayarak 4. olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kente kupayla döndü.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle katıldıkları turnuvada önemli takımlara rağmen 4.'lükle yetindiklerini söyleyerek, bu anlamda her zaman destekçileri olan ve başarılarında büyük katkısı olduğunu söyledikleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İşitme Engelliler Futbol Takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Spor Toto Süper Lig, Adıyaman, Türkiye, Futbol, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title