Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Adıyaman Belediyesi araç filosunu 7 yeni araçla güçlendirdi.

Adıyaman Belediyesi araç filosunu 7 yeni araçla güçlendirdi.

Her geçen gün büyüyen Adıyaman'da çalışmalarını daha hızlı ve kaliteli yapmak amacıyla araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, özellikle kış mevsiminde ciddi ihtiyaç giderecek olan 7 yeni aracı da filosuna dahil etti.

Teslim edilen araçlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, özellikle kış mevsiminde çok ihtiyaç duydukları yeni araçları filolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına üçü kar küreme, ikisi tuzlama ve ikisi de kamyon olmak üzere yedi yeni aracı filomuza kazandırdık. Bu araçlar demonte paröalar sayesinde sadece kış şartlarında değil, diğer mevsimlerde de ihtiyaca göre kullanılabilinecek" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından yeni araçlar ilgili birimlere teslim edildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Tragger, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title