- Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, İmamoğlu'na yalanlama

"İmamoğlu'nun açıklamış olduğu 3 ay sonra yazı göndermiş sözleri doğru değil. Yaklaşık 7 ay sonra Ekim ayında bir yazı göndermişiz"

"En ufak bir çalışma yapılmamıştır ve çalıştıklarına dair de en ufak bir iz, en ufak bir emare olmadığından dolayı kardeş şehir olmayı kestik"

ADIYAMAN - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Safvan bin Muattal Külleye Projesi ile Adıyaman Belediyesi'ni suçlayan sözlerini Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlediği mitingde yalan söylediğini iddia eden Başkan Süleyman Kılınç, açıklamalarda bulundu. Kılınç, "Önceki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş zamanında Adıyaman'ın eşrafı ve belediyesiyle birlikte Safvan Bin Muattal Külliyesi yapılsın diye protokol imzalanmış, 2019 yılına kadar belli bir seviyeye gelmiş, 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişince yaklaşık 7 ay herhangi bir çalışma ve emare görmeyince ve çalışacaklarına dair bir emare olmayınca ve orada çalışan müteahhitlerin alacakları noktasında da biz bu parayı ödeyemeyiz dediklerini duyduğumuzda bizler orada bir dernek kurduk. O dernek üzerinden şu an külliye bitmek üzere, depremden dolayı 3 ay gecikti yoksa bitmiş olacaktı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamış olduğu 3 ay sonra yazı göndermiş sözleri doğru değil. Yaklaşık 7 ay sonra Ekim ayında bir yazı göndermişiz. Dolayısıyla kimin doğru kimin yalan söylediği açık belgelerle tespit edilmiştir. Biraz önce de anlattığım gibi burayı yapacağına dair herhangi bir en ufak çivi çakılmamış, en ufak bir çalışma yapacağına dair emare yok. ve yapacaklarına dair herhangi bir çalışmanın olmadığını gördüğümüz için buraya bir dernek kurulsun diye görüş ortaya atıldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi hızlı bir şekilde çalışmaları bitirmek üzere dediğim gibi bu cami değil burası külliye, dolayısıyla bunu da düzeltmek lazım. Ekrem İmamoğlu cami diyor ama cami değil külliye, 2-3 ay değil 7 ay sonra. Tekrar tekrar söylüyorum. En ufak bir çalışma yapılmamıştır. ve çalıştıklarına dair de en ufak bir iz, en ufak bir emare olmadığından dolayı kardeş şehir olmayı kestik. Defalarca söyledik çalışıp çalışmayacaklarına dair en ufak bir şey göremedik bundan dolayı kardeşlik protokolünü tamamen kaldırmak zorunda kaldık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise mitingde, "Bu ekranda bir evrak yansıtsınlar iki dakika, bunların sözlerine ve vaatlerine kanmayın. Bakın bundan önce görev yapan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı döneminde burada bir cami imalatı ve ibadethane imalatıyla ilgili sözleşme yapılıyor. Adıyaman- İstanbul Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oluyorlar. Seçim oldu biz göreve geldik, bakın burada İstanbul Büyükşehir Belediyesine Adıyaman Belediyesi yazı yazıyor, seçimlerden hemen 2-3 ay sonra. Biz seçimde göreve geldik dedik ki bu camiyi biz yapacağız, devam edeceğiz. 9-10 aydır yapılmıyor, parası ödenmiyor müteahhittin. Dedik ki biz ödeyeceğiz külliye inşaatıdır, cami inşaatıdır. 10 aydır da para ödemediler müteahhitte. Adıyaman Belediye Başkanı bizimle olan kardeşlik protokolünü iptal etti. Belki kendisi de istememiş olabilir, oradan korktu oradan, o bir kişiden korktuğu için yazmış olabilir bunu. Korku olur mu? Devletin valisi yöneticiden korkar mı? Devletin belediye başkanı birinden korkar mı? Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Hakkımı savunurum işimin gereğini yaparım, seni savunur, savunmaz, ya da hesap vereceğin yer vardır, denetim vardır bu ayrı. Bakın bu evrak yazıldı ve ne oldu. Bu evrak yazıldıktan sonra biz o camiyi yapamadık. Çıkmış Şehircilik Bakanı 'İstanbul Belediyesi orayı yapmadı, biz yaptık' diyor. Hayır, bizim yapmamızı Adıyaman Belediyesi istemedi, engelledi. Bunların siyaset anlayışı bu" ifadelerini kullanmıştı.