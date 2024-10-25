Adıyaman Atatürk Baraj Gölü'nın Sonbahar Güzelliği

Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Adıyaman Atatürk Baraj Gölü kıyısı ve adalar sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Dron ile görüntülenen adalar ve baraj kıyıları adete görsel şölen sundu. Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısı sonbaharda dron ile görüntülendi. Toprakla suyun buluştuğu bölgede sarı ve mavinin uyumu görsel şölene dönüştü.

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olup uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp. - ADIYAMAN