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Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı - Orhan Emen - Yerel
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Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyorBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Kenan Emen, farklı büyüklükteki taş ve ahşaba şekil vererek sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Kenan Emen, farklı büyüklükteki taş ve ahşaba şekil vererek sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Adilcevaz'ın aydınlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Kenan Emen, boş zamanlarını değerlendirmek için taş ve ahşaba şekil vermeye başladı. Ortaya çıkardığı eserlerle evlerin güzel görünmesine katkı sağlayan Emen, "Hobi olarak farklı büyüklükteki taşlara şekil vererek süs eşyası oluşturuyorum. Bunun yanında ahşap yakma sanatıyla da uğraşıyorum. Kendi imkanlarımla kuluçka makinesi de yaptım. Bütün bunları boş zamanlarımda yapıyorum. Bu hobimden dolayı boş zamanımı dolu dolu geçiriyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

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