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Adilcevaz'da Sürücüler Kış Lastiklerini Değiştirmek İçin Lastikçilere Akın Ediyor

Adilcevaz'da Sürücüler Kış Lastiklerini Değiştirmek İçin Lastikçilere Akın Ediyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahipleri, kötü hava koşullarına hazırlık amacıyla oto lastik tamirci dükkanlarında lastik değişimi için sıraya girdi. Uzmanlar, kış lastiğinin önemine dikkat çekerek sürücüleri tedbir almaya çağırdı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde araç sahipleri lastikçilere akın etti.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç sürücüleri kışlık lastiklerini değiştirmek için oto lastik tamirci dükkanlarında sıraya girmeye başladı. Adilcevaz'da oto lastik tamiri yapan Orhan Emen, kış lastiğinin önemine değindi. Emen, "Mesele karın yağması değil ısı derecesi önemli. Sürücüler mutlaka biran önce lastiklerini değiştirip bakımını yaptırsınlar. Çünkü böyle basit ihmaller yüzünden ülkemizde hem can hem de mal kaybına neden olan üzücü kazalarla karşılaşıyoruz. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için araç sahiplerinin kış lastiklerini taktırma konusunda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda meydana gelen bütün kazalar kendimizin yanı sıra ülkemiz ekonomisine de büyük zararlar vermektedir" dedi.

Cengiz Velioğlu isimli sürücü, "Memleketimiz kar yağmadan bile don oluyor. Önceden tedbirleri almak geriyor. Her ne kadar hava şartları iyi görünse de kışlık lastiklerini değiştirip hazırlığımızı yapıyoruz. Tüm sürücüleri tedbirleri almaya davet ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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