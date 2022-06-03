Adanalılar, Büyükşehir Eğitmenleri Eşliğinde Her Sabah Yoga Yapıyor - Haberler

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Adanalılar, Büyükşehir Eğitmenleri Eşliğinde Her Sabah Yoga Yapıyor

ANKA - Yerel
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Adanalılar, Büyükşehir Eğitmenleri Eşliğinde Her Sabah Yoga Yapıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sporun yaygınlaşması ve farklı spor dallarına ilginin artması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında uzman eğitmenler eşliğinde parklarda yoga etkinliği başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sporun yaygınlaşması ve farklı spor dallarına ilginin artması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında uzman eğitmenler eşliğinde parklarda yoga etkinliği başlattı.

Atatürk Parkı'nda profesyonel eğitmenler ile gerçekleştirilen yoga etkinliklerine her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, nefes egzersizleri ve meditasyon ile başlayan etkinlikte yoga pratiği yaparak güne daha zinde bir başlangıç yapma imkanı yakaladı.

Etkinlikte görev yapan Yoga Eğitmeni Şehri Türkeri, "Nefes, zihin ve beden bütünlüğümüz ile var olan anda kalabilmek için yoga yapıyoruz. Kısa sürede çok sayıda katılımcıya ulaştık. Katılımcılar arasında her yaştan insan, ev hanımı, çalışan ve emekliler var. Yogaya ilgi duyan ve bizlere katılmak isteyen herkesi Atatürk Parkı'na davet ediyoruz" dedi.

Atatürk Parkı'nda hafta içi her gün sabah saat 07.00 ile 08.00 arası gerçekleştirilen etkinliklere her yaştan yogasever ve yogayı deneyimlemek isteyen vatandaşlar katılabilecek. Uygulama, ilerleyen süreçte şehrin diğer noktalarındaki parklarda da hayata geçirilecek.

ANKA / Yerel

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