Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'a plaket verildi

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'a kent gastronomisine yaptığı katkılar nedeniyle plaket verildi.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kebapçı Yaşar Aydın'a Adana tanıtımına ve gastronomiye yaptığı katkılar nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru tarafından plaket taktim edildi.

Adana'nın tanıtımına devam edeceğini anlatan Aydın, "Adana çok önemli bir kent ve gastronomisi çok güçlü. Bizlerde elimizden geldiğinde Adana'nın ve kebabın tanıtımını yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz ve Adana'nın marka değerini her geçen gün arttıracağız" ifadelerini kullandı. - ADANA