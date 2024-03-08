Adanalı kebapçı depremzede kadınları ziyaret etti

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Hatay'a giderek depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü'nü konteynerlerde geçiren kadınlara moral olması için Adana'dan çiçekler ve hijyen malzemelerinin olduğu kutuları getiren kebapçı Yaşar Aydın, tek tek aileleri gezdi.

Daha önce deprem bölgelerinde mangal yakıp, kebap dağıtan Aydın, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi. Depremzede kadınlardan bazıları, Dünya Kadınlar Günü olduğunu unuttuklarını belirtirken, bazıları ise hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Deprem bölgelerini gezdiğini ve erzak ile kebap dağıttığını anlatan Yaşar Aydın, "Buradan dünyadaki tüm kadınların gününü kutluyorum. Allah hiçbir annemize acı yaşatmasın. Hiçbir evladımızı da annesiz bırakmasın. Bir daha böyle acılar olmasın. Bugün bir nebzede olsa onlara bir moral, yetişebildiğimiz kadar yetişeceğiz" dedi. - ADANA