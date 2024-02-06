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Adanalı kebapçı depremde hayatını kaybedenlerin anısına helva dağıttı

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Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Kuran-ı Kerim okuttu ve helva dağıttı.

Adanalı kebapçı depremde hayatını kaybedenlerin anısına helva dağıtıp Kuran-ı Kerim okuttu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleniyor. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'da merkez Yüreğir ilçesinde bulunan iş yerinin önünde depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Kuran-ı Kerim okutturdu.

Ardından Aydın, iş yerine gelen müşterilerine ve mahalledeki vatandaşlara kazanlarla yaptığı helvayı dağıttı.

Depremin ilk anından itibaren yardımlarda bulunduğunu söyleyen Yaşar Aydın, "Deprem olduğunda önce Adana'daki ardından da 11 ildeki bütün vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk. Kebap tezgahımızı aldık ve gittik binlerce kebap dağıttık. Ramazan ayında iftar çadırı kurduk. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Ancak bizler o günleri unutmadık ve unutturmayacağız. Bugünde depremde ölenlerin anısına Kuran-ı Kerim okutup helva dağıttık" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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