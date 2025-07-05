Adanalı Kebapçı'dan Muharrem Ayı'na Özel Aşure Dağıtımı

Adanalı Kebapçı'dan Muharrem Ayı'na Özel Aşure Dağıtımı
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Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla yüzlerce aşure ikramında bulundu. Aydın, bu yıl da geleneksel aşure dağıtımını gerçekleştirerek müşterilerine ve mahalle sakinlerine bu özel lezzeti sundu.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl da geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İşyerinde kazanlarla aşure pişiren Aydın, müşterilerine ve merkez Yüreğir ilçesinde de iş yerinin bulunduğu mahalledeki vatandaşlara yüzlerce aşure ikram etti.

Aşure dağıtımını yapan Yaşar Aydın, "Muharrem ayımızı tebrik ediyorum. İnşallah, mübarek Muharrem ayının hikmetlerinden faydalanırız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ülkemizi ve milletimizi bütün kötülüklerden korusun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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