Adanalı Hayırsever, Cumhuriyet Bayramı'nda Çocukları Sevindirdi

Adanalı hayırsever, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çocukları unutmayarak onlarca çocuğa oyuncak hediye etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri sürerken, çocuklarda sevindiriliyor. Havamaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kent genelinde onlarca çocuğa oyuncak hediye etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Polat, "Çocuklar bizler için çok önemli. Her zaman onlara böyle oyuncak hediye ediyoruz ama bu sefer sokağa çıktık, gördüğümüz her çocuğa oyuncak dağıttık. Onların yüzündeki bir gülümseme bizler için çok önemli"dedi. - ADANA